Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи

Українські дрони обвалили переробку в РФ у 2025 році

Збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами заступника гендиректора страхового брокера Mains Євгена Боровікова, сума у 1 трлн рублів не є лише вартістю відновлення об'єктів.

«За нашими оцінками, прямі збитки в нафтогазовій галузі від ударів БПЛА вже давно перевалили за 100 млрд руб., а разом із втратою прибутку і непрямими збитками – понад 1 трлн рублів», – заявив заступник гендиректора російського страхового брокера Mains Євген Боровіков.

Згідно з підрахунками Bloomberg, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на російські нафтові об'єкти, а найбільше ударів припало на НПЗ.

На цьому фоні минулого року до мінімуму за 15 років впали трубопровідні постачання нафти на російські НПЗ, а загальна переробка нафти в РФ у 2025 році скоротилася на 1,7% до 262,3 млн тонн.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України. Дані оприлюднено у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

