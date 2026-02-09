Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
фото: depositphotos.com

Українські дрони обвалили переробку в РФ у 2025 році

Збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами заступника гендиректора страхового брокера Mains Євгена Боровікова, сума у 1 трлн рублів не є лише вартістю відновлення об'єктів.

«За нашими оцінками, прямі збитки в нафтогазовій галузі від ударів БПЛА вже давно перевалили за 100 млрд руб., а разом із втратою прибутку і непрямими збитками – понад 1 трлн рублів», – заявив заступник гендиректора російського страхового брокера Mains Євген Боровіков.

Згідно з підрахунками Bloomberg, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на російські нафтові об'єкти, а найбільше ударів припало на НПЗ.

На цьому фоні минулого року до мінімуму за 15 років впали трубопровідні постачання нафти на російські НПЗ, а загальна переробка нафти в РФ у 2025 році скоротилася на 1,7% до 262,3 млн тонн.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України. Дані оприлюднено у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

До слова, Росія показала оновлену крилату плануючу бомбу для бойових літаків. На оприлюднених фото й відео видно розвиток навідного комплексу УМПК-500, який отримав нову модифікацію – УМПБ-5.

Читайте також:

Теги: росія нафта дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центральний банк РФ фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
6 лютого, 06:36
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50
Ворог переважно застосовував проти захисників України газові гранати типу К-51 та РГ-ВО
Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
4 лютого, 09:33
Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло
Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів
31 сiчня, 14:52
Розлив олії в Чорному морі вбив понад тисячу водоплавних птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
30 сiчня, 16:13
Корабель Progress нещодавно змінив прапор на російський
Російський танкер втратив керування в Середземному морі
23 сiчня, 19:27
Туск відповів президенту США Дональду Трампу на нещодавню заяву про те, що Росія нібито готова до підписання мирної угоди, а саме Україна блокує мирний процес
Польща відповіла Трампу на закиди про неготовність України до миру
16 сiчня, 05:38
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
Про зникнення військового родичам повідомляє ТЦК та СП
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
11 сiчня, 12:33

Економіка

Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua