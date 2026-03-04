Головна Світ Політика
search button user button menu button

Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
У лютому 2023 року 46-й президент США Джо Байден відвідав Київ
фото: АР

Трамп і його союзники неодноразово критикували адміністрацію Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт різко розкритикувала 46-го президента США Джо Байдена через надання Україні «безкоштовної» військової допомоги, пише «Главком».

Під час брифінгу прессекретарка заявила, що Байден віддав найкращу американську зброю Києву.

«На жаль, у Білому домі чотири роки був дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні, яка дуже далеко звідси, під назвою Україна. Тож президент Трамп лише підкреслював, що це було нерозумне рішення, але, попри це, не варто сумніватися у силі й могутності американських збройних сил», – сказала вона.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп і його союзники неодноразово критикували адміністрацію Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні, заявляючи, що США нібито передавали озброєння «безкоштовно» та витрачали на це сотні мільярдів доларів.

Зокрема, Трамп заявляв, що Байден передав Україні близько 350 млрд доларів допомоги, тоді як він під час свого президентства нібито «нічого не давав», окрім протитанкових ракет Javelin.

Водночас тепер Трамп гордо заявляє, що США не передають зброю безкоштовно, а продають її союзникам НАТО, які потім можуть передавати її Україні.

До слова, колишній президент США Джо Байден назвав дії американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни сучасною політикою умиротворення. 

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вперше оголосив про досягнення домовленості щодо «енергетичного перемир'я» 29 січня 2026 року і не сказав, з якої дати воно почалося
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
6 лютого, 09:45
Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
Вчора, 17:05
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
6 лютого, 00:05
Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
8 лютого, 18:57
Роберт Де Ніро затятий критик Дональда Трампа
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників
24 лютого, 14:19
Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
25 лютого, 06:35
Журналіст Axios повідомив про розмову Трампа та Зеленського
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
25 лютого, 20:43
Трамп припустив, скільки триватиме війна в Ірані
Трамп припустив, скільки триватиме війна в Ірані
1 березня, 23:10
Президент США заявив, що Іран чекає ще одна хвиля більших атак
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
2 березня, 18:09

Політика

Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua