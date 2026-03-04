Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України

Трамп і його союзники неодноразово критикували адміністрацію Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні

Речниця Білого дому Керолайн Левітт різко розкритикувала 46-го президента США Джо Байдена через надання Україні «безкоштовної» військової допомоги, пише «Главком».

Під час брифінгу прессекретарка заявила, що Байден віддав найкращу американську зброю Києву.

«На жаль, у Білому домі чотири роки був дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні, яка дуже далеко звідси, під назвою Україна. Тож президент Трамп лише підкреслював, що це було нерозумне рішення, але, попри це, не варто сумніватися у силі й могутності американських збройних сил», – сказала вона.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп і його союзники неодноразово критикували адміністрацію Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні, заявляючи, що США нібито передавали озброєння «безкоштовно» та витрачали на це сотні мільярдів доларів.

Зокрема, Трамп заявляв, що Байден передав Україні близько 350 млрд доларів допомоги, тоді як він під час свого президентства нібито «нічого не давав», окрім протитанкових ракет Javelin.

Водночас тепер Трамп гордо заявляє, що США не передають зброю безкоштовно, а продають її союзникам НАТО, які потім можуть передавати її Україні.

До слова, колишній президент США Джо Байден назвав дії американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни сучасною політикою умиротворення.