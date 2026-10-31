Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків
Найстаршій людині, якій вдалося врятуватися з окупації, – 94 роки
Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше року. А ще одна жінка вже завтра святкуватиме своє 49-річчя та зустріне цей день у безпеці. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».
«Хочу розповісти кілька історій людей, заради яких ми пройшли цей складний шлях. Одна з них – історія родини, яка буквально виживала у зруйнованому обстрілами будинку в Олешках. Через стан здоров’я батько не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були зруйновані. Страшно навіть уявити, в яких умовах доводилося жити цій родині. Люди фактично опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води. Сьогодні найстрашніше для цієї родини вже позаду. Вони в безпеці», – зазначив омбудсман.
Ще одна історія – чоловіка, який народився в Олешках і пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок. Один із вибухів стався буквально за метр від стіни його оселі. Попри все пережите, він дочекався можливості виїхати.
І ще одна особлива деталь цієї місії: разом із людьми вдалося врятувати й їхніх домашніх улюбленців. Серед них – собаки, коти, папуга і навіть єнот.
«Ці історії неможливо сприймати лише як статистику. За кожною з них – біль, витримка, боротьба за життя та неймовірна сила людей, які пережили надзвичайно важкі випробування», – зауважив Дмитро Лубінець.
За його словами, режим тиші триватиме до 1 листопада, 22:59. Це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.
Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.
Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.
Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.
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