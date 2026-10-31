Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків

Найстаршій людині, якій вдалося врятуватися з окупації, – 94 роки

Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше року. А ще одна жінка вже завтра святкуватиме своє 49-річчя та зустріне цей день у безпеці. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

«Хочу розповісти кілька історій людей, заради яких ми пройшли цей складний шлях. Одна з них – історія родини, яка буквально виживала у зруйнованому обстрілами будинку в Олешках. Через стан здоров’я батько не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були зруйновані. Страшно навіть уявити, в яких умовах доводилося жити цій родині. Люди фактично опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води. Сьогодні найстрашніше для цієї родини вже позаду. Вони в безпеці», – зазначив омбудсман.

🙏Гуманітарна місія з порятунку жителів Олешок завершилася успішно, – Лубінець Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із жителями вдалося врятувати й домашніх улюбленців: собак, котів, папугу та навіть єнота. Омбудсман подякував Меланії Трамп, Володимиру Зеленському, Силам оборони та всім, хто долучився до організації гуманітарної операції. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

Ще одна історія – чоловіка, який народився в Олешках і пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок. Один із вибухів стався буквально за метр від стіни його оселі. Попри все пережите, він дочекався можливості виїхати.

І ще одна особлива деталь цієї місії: разом із людьми вдалося врятувати й їхніх домашніх улюбленців. Серед них – собаки, коти, папуга і навіть єнот.

💔🙏«Це диво, яке відбулося»: евакуйовані з Олешок українці діляться першими емоціями після повернення додому Люди не стримують радості після возз’єднання з рідними. Одна з жінок зізналася, що досі не може повірити, що знову на вільній українській землі. Серед тих, хто повернувся, – родина Жанни: вона та дві доньки нарешті зустрілися з батьком, на якого чекали понад два роки. Разом із людьми з окупації евакуювали й домашніх улюбленців. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

«Ці історії неможливо сприймати лише як статистику. За кожною з них – біль, витримка, боротьба за життя та неймовірна сила людей, які пережили надзвичайно важкі випробування», – зауважив Дмитро Лубінець.

За його словами, режим тиші триватиме до 1 листопада, 22:59. Це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.