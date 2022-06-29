Якутія горить, а Путін жене її мешканців воювати з Україною

Якутська влада закликає мешканців регіону «захистити вітчизну» в Україні

У найбільшому російському регіоні розпочався набір добровольців для участі у загарбницькій війні на території України. Відеоролик із закликом офіцера запасу Олександра Колесова, співробітника асоціації ветеранів бойових дій при голові Якутії з’явився у соцмережах та месенджерах.

Для мотивування бажаючих воювати в Україні організатори набору згадали якутських учасників Другої світової.

Колесов у своїй заяві наголосив, що на території України мешканці Якутії повинні будуть «захищати вітчизну».

Нагадаємо, що у той час, коли розпочався набір добровольців на російсько-українську війну, сама Якутія потерпає від потужних пожеж.

Станом на 28 червня кількість пожеж у Якутії перевищила півсотні. Тільки за останню добу пожежники виявили 24 нових осередки пожеж.

Глава республіки Айсен Ніколаєв підписав указ про запровадження у республіці надзвичайного стану.

А ще у Якутії регулярно падають літаки. У червні за два дні на території республіки зникли два літальні апарати разом із екіпажами.