Розміщення військ Європи в Україні: генсек НАТО зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Розміщення військ Європи в Україні: генсек НАТО зробив заяву
За словами генсека НАТО, Альянс може забезпечити, щоб на Україну більше ніколи не нападали
Марк Рютте підтвердив готовність країн Європи відправити війська в Україну, проте не назвав, хто саме це може зробити

Кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська до України, якщо буде потреба. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» із посиланням на Bild.

«Звичайно, ми зараз публічно не обговорюємо деталі (відправлення миротворців до України, – ред.). Але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська, якщо забажають. Наразі триває робота над визначенням точної структури цієї «коаліції охочих»: як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються», – сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, Альянс може забезпечити, щоб на Україну більше ніколи не нападали після припинення вогню чи мирної угоди.

«Путін повинен розуміти, що ще один напад буде для нього руйнівним. Тут є три рівні. Перший рівень – це українські Збройні сили. Вони повинні бути у відмінному стані. Звичайно, вони виконують надзвичайну роботу в цій війні, але вони також повинні бути здатні захистити країну після війни чи довгострокового припинення вогню», – зазначи Рютте.

Другий рівень – це «коаліція охочих», яку очолюють Франція та Велика Британія, за участю Німеччини та інших країн.

І третій рівень – це Сполучені Штати.

«Американський президент у серпні заявив, що хоче брати участь. І зараз ми працюємо над тим, щоб поєднати ці три елементи – українські Збройні сили, коаліцію охочих та внесок США – таким чином, щоб Путін дуже чітко розумів: «я більше ніколи не повинен торкатися України», – додав Рютте.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки.

Раніше Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі €90 млрд. 

