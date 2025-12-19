Головна Світ Політика
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
фото: AP Photo

Офіційний представник США при НАТО Меттью Вітакер зауважив, що Росія витрачає на воєнні дії колосальні суми, вдвічі більші за будь-які доцільні видатки

Меттью Вітакер, офіційний представник США при НАТО, переконаний, що припинення бойових дій є найбільш вигідним сценарієм як для України, так і для Росії. Своєю думкою дипломат поділився в ефірі телеканалу Fox News, передає «Главком».

На думку Вітакера, подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси. Зокрема, він зауважив, що Росія витрачає на воєнні дії колосальні суми, які він оцінив як вдвічі більші за будь-які доцільні видатки. Дипломат назвав таку ситуацію марнотратством і підкреслив відсутність логіки у продовженні конфлікту.

Вітакер також зазначив, що позиція президента Дональда Трампа ґрунтується саме на необхідності зупинити кровопролиття. За словами посла, американський лідер наполягає на терміновому досягненні мирних домовленостей для завершення фази активних вбивств.

Повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України, але найскладніші питання завжди вирішують в останню чергу. 

«Я думаю, ми досягли прогресу, але нам ще багато чого належить зробити, і, очевидно, найскладніші питання завжди вирішуються в останню чергу», – сказав він.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни.

Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів майбутньої зустрічі українських та американських посадовців, яка запланована на вихідні у Флориді, Трамп зазначив, що сторони вже демонструють певний рух назустріч. Водночас, він наголосив на важливості швидких рішень з боку Києва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

