ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
Антоніу Кошта зробив заяву про допомогу Україні
фото: CNN Portugal

Кошта: Ми взяли на себе зобов'язання і виконали його

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі €90 млрд. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інфрормує «Главком».

«Ми досягли угоди. Прийнято рішення про надання Україні допомоги у розмірі €90 млрд на 2026-27 роки. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали його», – йдеться у заяві.

Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва: «Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди».

Нагадаємо, глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.

