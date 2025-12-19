Генсек НАТО Марк Рююте підкреслив, що для вступу України до Альянсу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив:

Угорщину;

Словаччину;

Сполучені Штати.

Він також припустив, що до цього переліку можуть належати ще кілька союзників. Рютте наголосив, що це створює практичну перешкоду для одностайного голосування, навіть попри домовленості Вашингтонського саміту 2024 року.

Оскільки швидкий вступ до Альянсу наразі ускладнений, НАТО розглядає альтернативну модель забезпечення безпеки України після завершення війни. Марк Рютте окреслив «три рівні» такого захисту:

здатність країни самостійно стримувати агресора як перший ешелон оборони;

група європейських країн та Канада, які готові надати пряму військову та політичну підтримку (активну роль тут відіграють Велика Британія та Франція);

забезпечення стабільності через американські ресурси та політичні зобов’язання.

Наразі союзники продовжують обговорювати фінальний вигляд цього «колективного пакета гарантій», який має зробити нову російську агресію неможливою або катастрофічною для Москви.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

У своїй промові Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі. Він наголосив, що країни НАТО повинні терміново збільшити свої витрати на оборону та виробництво, щоб запобігти війні, подібній до тих, які переживали попередні покоління.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати, але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. До слова, російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи.