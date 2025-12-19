Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Марк Рююте підкреслив, що для вступу України до Альянсу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив:

  • Угорщину;
  • Словаччину;
  • Сполучені Штати.

Він також припустив, що до цього переліку можуть належати ще кілька союзників. Рютте наголосив, що це створює практичну перешкоду для одностайного голосування, навіть попри домовленості Вашингтонського саміту 2024 року.

Оскільки швидкий вступ до Альянсу наразі ускладнений, НАТО розглядає альтернативну модель забезпечення безпеки України після завершення війни. Марк Рютте окреслив «три рівні» такого захисту:

  • здатність країни самостійно стримувати агресора як перший ешелон оборони;
  • група європейських країн та Канада, які готові надати пряму військову та політичну підтримку (активну роль тут відіграють Велика Британія та Франція);
  • забезпечення стабільності через американські ресурси та політичні зобов’язання.

Наразі союзники продовжують обговорювати фінальний вигляд цього «колективного пакета гарантій», який має зробити нову російську агресію неможливою або катастрофічною для Москви.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

У своїй промові Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі. Він наголосив, що країни НАТО повинні терміново збільшити свої витрати на оборону та виробництво, щоб запобігти війні, подібній до тих, які переживали попередні покоління.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати, але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. До слова, російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи.

Теги: Марк Рютте НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
9 грудня, 03:55
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США
5 грудня, 01:14
Гринкевич закликає готуватися до гібридних загроз
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз
4 грудня, 21:38
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
4 грудня, 01:28
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО? Версія CNN
1 грудня, 09:57
Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів
НАТО розглядає превентивні удари по Росії
1 грудня, 06:38
Погодні умови в листопаді-грудні та навколишнє середовище поблизу Фінляндії створюють унікальні умови для спільних оборонних навчань НАТО
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
24 листопада, 14:06

Політика

Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО
Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Politico: ЄС готує план обходу угорського вето для фінансування України
Politico: ЄС готує план обходу угорського вето для фінансування України
NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни
NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни

Новини

День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua