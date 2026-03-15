Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані

Подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані

Запити на проліт американських розвідувальних літаків над територією Швейцарії були відхилені

Швейцарія відмовила у дозволі на проліт американських військових літаків, пов’язаних із війною в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву федерального уряду країни, пише «Главком».

За даними влади, два запити на проліт американських розвідувальних літаків над територією Швейцарії були відхилені.

Водночас уряд дозволив три інші польоти, зокрема два транспортні літаки, оскільки вони не були безпосередньо пов’язані з бойовими діями.

У Берні наголосили, що відповідно до закону про нейтралітет країна не може дозволяти сторонам конфлікту використовувати свій повітряний простір для військових операцій.

«Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту здійснювати прольоти, що мають військову мету», – заявили в уряді.

У швейцарському уряді також попередили, що подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном.

