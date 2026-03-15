Іран заявив, що Ормузька протока закрита лише для США та Ізраїлю

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу. Через неї транспортується приблизно п’ята частина світових поставок нафти

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

«Фактично Ормузька протока відкрита. Вона закрита лише для танкерів і кораблів, що належать нашим ворогам – тим, хто атакує нас, і їхнім союзникам», – заявив Арагчі.

Він додав, що частина суден уникає проходу через протоку через міркування безпеки, однак запевнив, що це «не має відношення до Ірану».

Раніше повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку цього ключового морського маршруту.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.