Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив, що Ормузька протока закрита лише для США та Ізраїлю

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу. Через неї транспортується приблизно п’ята частина світових поставок нафти

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

«Фактично Ормузька протока відкрита. Вона закрита лише для танкерів і кораблів, що належать нашим ворогам – тим, хто атакує нас, і їхнім союзникам», – заявив Арагчі.

Він додав, що частина суден уникає проходу через протоку через міркування безпеки, однак запевнив, що це «не має відношення до Ірану».

Раніше повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку цього ключового морського маршруту. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном. 

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Іран заявив, що Ормузька протока закрита лише для США та Ізраїлю
Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
Трамп заявив, що США та союзники направлять військові кораблі до Ормузької протоки
Орбан скликає Марш миру проти «шантажу» України
У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua