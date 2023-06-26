«Внутрішня справа РФ». Китай прокоментував спробу військового перевороту Пригожина

В МЗС Китаю назвали події «внутрішньою справою» РФ

Речник Міністерства закордонних справ Китаю прокоментував протистояння ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міноборони РФ. Про це повідомляє МЗС Китаю.

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«Це внутрішня справа Росії. Як дружній сусід Росії та всебічний стратегічний партнер для координації нової ери, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання», – заявив речник МЗС.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Пізніше виявилось, що російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові.