«Кліщі» Пригожина

Між ФСБ, ГРУ та іншими силовими структурами РФ будуть частішати цікаві тертя

Пригожин використовує старий совковий воєнно-тактичний прийом «кліщі» – «великі кліщі – малі кліщі»...

Будь ласка, читайте текст після реклами

З одного боку він подає до генпрокурора заяву про зраду і диверсії, які вчиняють генштабівці РФ проти вагнерівців, з іншого – вимагає визнати його суб'єктом контрактування бійців.

Немає жодних сумнівів, що за Пригожиним хтось стоїть. Я думаю, що це Ковальчуки, яким потрібно зробити з Шойгу «цапа-відбувайла» і знести начисто його метастази в уряді, держдуми, ФСБ та інших чутливих частинах російського держапарату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це дозволить самим Ковальчукам очиститися, після того як вони ідеологічно нав'язали Путіну війну і перегрупуватися для підготовки до виборів у вересні 2024 року.

Кирієнку доручено переформатувати інфопростір під вимоги нової внутрішньої політики. І в цьому контексті він залазить на територію Громова, який, поволі, втрачає позиції.

Впізнаваність і баланс довіри-недовіри у Пригожина постійно зростає.

Можливо слід очікувати появи якихось нових партійно-політичних суб'єктів, хоча ймовірніше список «Єдиної Росії» просто буде кардинально переформатовано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відео ув'язненого Іллі Сачкова свідчить про те, що всередині ФСБ, та між ФСБ, ГРУ та СВР будуть частішати цікаві тертя. Хоча, як на мене, Наришкіна як гравця розглядати вже не так логічно, як колись.