Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Інформація про смерть Путіна – лише чутки
фото: the-express.com

Андрій Юсов: «Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно»

Російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна». 

«Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел», – повідомив Юсов.

Представник розвідки також прокоментував інформацію про нібито смерть Путіна, яка з'явилася у деяких анонімним російських Telegram-каналах ввечері 26 жовтня. У мережі також повідомляли, що у Росії, мовляв, готують держпереворот.

«Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями», – сказав Юсов.

Також розвідка пояснила, чим корисні Кремлю чутки про смерть Путіна.

До відома, кількість запитів, пов'язаних зі «смертю» президента Росії Володимира Путіна, злетіла в десятки разів після того, як телеграм-канал «Генерал СЗР» поширив повідомлення про нібито його хворобу, а потім і смерть. Як свідчать дані сервісу «Яндекс. Підбір слів», запит «Путін помер» у пошуковику вводили 417, 4 тис разів.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році.

Читайте також: Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Теги: розвідка путін смерть диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я
Психічні розлади в російських окупантів. Британська розвідка шокувала новими даними
11 жовтня, 15:30
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу
20 жовтня, 10:01
Депутат від «Єдиної Росії» вірить у перемогу Путіна на виборах у 2024 році
Депутат Держдуми РФ закликав знищити незгодних з Путіним росіян
20 жовтня, 22:18
Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін
Візит Путіна до Китаю несе ризики для України – розвідка
17 жовтня, 18:47
Ігор Суботяк поїхав на фронт у перші дні війни
Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка
23 жовтня, 09:00
Під час однієї зі спецоперацій ГУР України підпалило дах Кремля – The Washington Post
Під час однієї зі спецоперацій ГУР України підпалило дах Кремля – The Washington Post
24 жовтня, 02:28
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
Сьогодні попрощаються із військовослужбовцем, якого на смерть збили на блокпосту
25 жовтня, 06:41
Нещодавно у мережі з'явилася інформація, про те що у президента Володимира Путіна стався серцевий напад
Секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна
27 жовтня, 10:58
Анатолій Васянович починав свою діяльність як диктор інформаційної програми «Вісті»
Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович
Вчора, 21:20

Політика

Кулеба спростував таємні перемовини між Києвом та Москвою
Кулеба спростував таємні перемовини між Києвом та Москвою
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Данілов заявив, що Арестовичем займеться СБУ
Данілов заявив, що Арестовичем займеться СБУ
Будемо відповідати ворогу потужно: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Будемо відповідати ворогу потужно: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
30K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
18K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
13K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
13K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7655
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту