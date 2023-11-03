Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін

Андрій Юсов: «Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно»

Російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел», – повідомив Юсов.

Представник розвідки також прокоментував інформацію про нібито смерть Путіна, яка з'явилася у деяких анонімним російських Telegram-каналах ввечері 26 жовтня. У мережі також повідомляли, що у Росії, мовляв, готують держпереворот.

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«Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями», – сказав Юсов.

Також розвідка пояснила, чим корисні Кремлю чутки про смерть Путіна.

До відома, кількість запитів, пов'язаних зі «смертю» президента Росії Володимира Путіна, злетіла в десятки разів після того, як телеграм-канал «Генерал СЗР» поширив повідомлення про нібито його хворобу, а потім і смерть. Як свідчать дані сервісу «Яндекс. Підбір слів», запит «Путін помер» у пошуковику вводили 417, 4 тис разів.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році.