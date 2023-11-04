Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль розповів про двійників Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль розповів про двійників Путіна
Володимир Путін дійсно використовує двійників, про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував чутки навколо двійників у очільника Кремля

Довкола потенційної наявності двійників Володимира Путіна точиться чимало суперечок. У Кремлі запевняють: у російського диктатора їх немає.

Про це сказав заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Путін у нас один», – іронічно висловився Пєсков.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива. 

Як відомо, 26 жовтня увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

Читайте також: Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки

Теги: розвідка Савік Шустер путін смерть Telegram диктатор Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями уже торгуючи власним суверенітетом
Путін виправдовує Орду. Що чекає на Росію
Сьогодні, 10:35
Інформація про смерть Путіна – лише чутки
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Вчора, 10:32
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
Сьогодні, 07:42

Соціум

Кремль розповів про двійників Путіна
Кремль розповів про двійників Путіна
Землетрус у Непалі: рахунок постраждалих пішов на сотні
Землетрус у Непалі: рахунок постраждалих пішов на сотні
Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки
Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
30K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
9751
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6894
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
5763
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
5473
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту