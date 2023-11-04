Кремль розповів про двійників Путіна

Володимир Путін дійсно використовує двійників, про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував чутки навколо двійників у очільника Кремля

Довкола потенційної наявності двійників Володимира Путіна точиться чимало суперечок. У Кремлі запевняють: у російського диктатора їх немає.

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Про це сказав заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Путін у нас один», – іронічно висловився Пєсков.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива.

Як відомо, 26 жовтня увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

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Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

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