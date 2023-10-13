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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Кошмар для Путіна, або Як Кремль рятує рубль

glavcom.ua
Путін загнав економіку РФ на дно
колаж: glavcom.ua

Продовжується шалений відток капіталу з Росії

Путін підписав указ про обов’язковий продаж валютної виручки. Все йде по плану.

Путін рятує рубль і дуже не хоче, щоб він був 100+.

Тому кожного разу коли курс рубля підповзає під 100, вони вигадують щось новеньке. Але це новеньке працює дуже недовго. І з часом їм треба придумати якісь нові заходи по порятунку рубля.

Те саме буде з цим кроком. Тимчасово це укріпило рубль, десь до 97 рублів за долар, але з часом природа візьме своє. І природа рубля. І природа російської держави. І добре, що вони через політичні причини тримають рубль. Бо власне тримання рубля більш шкідливо для російської економіки ніж його поступова девальвація.

І на цьому тлі Путін виступає і каже, що російська економіка сильна як ніколи. Так, дуже дуже схоже. Саме так і веде себе валюта країни, де з економікою все в порядку.

А ще й диктатура якась корява, російська. Кілька місяців тому Путін і Ко зібрали провідний бізнес і наказали йому, але не офіційно, повертати валютну виручку. І якщо ти норм диктатор, якщо ти все контролюєш і тебе всі поважають, то цього має вистачити. Це якась неповага до диктатури, коли диктатор зібрав бізнес, розказав йому як діяти, а потім, з часом, коли бізнес так не діяв, вимушений вже офіційно міняти правила. Тим більше, що половина того бізнесу – це держ компанії, які очолюють твої друзі. І зараз вони просто взяли і поклали на Путіна великий болт. Ну або занадто багато доларів застрягає десь у вигляді рупій. І тоді на Путіна кладуть не його друзі з держ компаній, а його партнери по Глобальному Півдню.

То ж головне питання з курсом рубля полягає у тому, хто саме поклав болт на Путіна. Все точно йде по плану.

І точно по плану продовжується відток капіталу з Росії. Бо виступи про зростаючі доходи простих росіян впливають тільки на тих простих росіян. А люди з грошима все бачать. І щоб прості росіяни цього не бачили, доводиться тримати рубль по 100. Ну що ж, як раз зараз в Росії є провідні економісти, Азіров і Янукович. Вони хоч у маразмі, але можуть розповісти багато цікавого, чим закінчується тримання валюти на рівні «гривня по 8» для демонстрації стабільності.

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Джерело
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Теги: економіка путін диктатор росіяни валюта

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