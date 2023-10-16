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Путін розповів, як випрошував мирних переговорів після ганебної втечі окупантів з Києва

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін розповів, як випрошував мирних переговорів після ганебної втечі окупантів з Києва
Фото: скріншот відео Вартові Еспресо

За словами диктатора, Росія завжди підтримувала проведення мирних переговорів 

Російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив у розв'язанні війни Україну та вкотре заявив, що РФ нібито завжди прагнула до переговорів та миру. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Медіакорпорації Китаю.

За словами Путіна, Україна нібито сама напала, сама не хоче миру, а Росія намагалася все вирішити мирним шляхом. Російський диктатор додав, що країна-агресор нібито була готова завершити конфлікт мирними засобами, але Україна «порушила стамбульські домовленості».

«Щобільше, ми навіть домовились у Стамбулі про готовність до миру, при забезпеченні законних інтересів РФ у сфері безпеки. Українська сторона намалювала собі дуже жорсткі рамки і ми з цим погодились. Але як тільки наші війська відійшли від Києва, українська сторона одразу викинула всі домовленості і заявила, що буде домагатися поразки Росії на полі бою», – заявив Путін.

Російський диктатор зазначив, що для завершення війни НАТО має зважати на «інтереси РФ» та забезпечити позаблоковий характер України. Для початку перемовин, додав він, український лідер Володимир Зеленський має скасувати заборону на їх проведення з країною-агресором.

Не оминув увагою Путін і «західні сили» – саме вони, за його словами, допомогли організувати «державний переворот» в Україні у 2014 році. Крім того, він торкнувся в інтерв’ю і китайського мирного плану – на його думку, його можна покласти в основу мирних домовленостей.

Путін також підкреслив, що з моменту початку контрнаступу ЗСУ нібито несуть великі втрати. За словами диктатора, станом на зараз «вони складають 8 до 1».

Президент РФ назвав нісенітницею «західний порядок, що ґрунтується на правилах», тому що цих правил ніхто, за його словами, «ніколи не бачив і не погоджував». Він заявив, що всі люди рівні та мають однакові права та свободи, і додав, що «саме так і народиться багатополярний світ».

Нагадаємо, напередодні офіційного візиту до Пекіна російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю китайському телебаченню. У розмові очільник Кремля довго перераховував позитивні риси глави КНР Сі Цзіньпіна та відкрито лестив йому. Путін згадав «обґрунтованість, далекоглядність і стратегічний розум Сі Цзіньпіна.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що США готуються до війни із Росією та Китаєм, то йому, мовляв, теж нема іншого виходу, аніж готуватись до битви. Водночас, за словами Путіна, Росія хоче миру.

Теги: росія путін Україна війна переговори

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