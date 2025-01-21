«Війна в Україні не закінчиться завтра». Макрон оголосив про план «мобілізації» молоді

Макрон представив оновлений стратегічний огляд оборонних пріоритетів країни та закликав до «стратегічного пробудження» на рівні всієї Європи

У зверненні до військових Макрон наголосив, що зростання загроз потребує адаптації з боку Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани «мобілізувати» більше молодих добровольців для підтримки Збройних сил країни. Про це повідомляє Le Monde.

У понеділок Макрон представив план «мобілізації» молодих добровольців для підтримки збройних сил у разі потреби. Він зазначив, що зростання небезпек, пов’язаних із війною Росії проти України, вимагає готовності до нових викликів. Це може свідчити про завершення епохи загальної військової повинності.

«Давайте не будемо вводити себе в оману, війна в Україні не закінчиться завтра або післязавтра», – сказав Макрон. Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко закінчити війну.

Макрон підкреслив, що мир та безпека в Європі неможливі без участі самих європейців та без їхніх домовленостей між собою.

«Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти й вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки», – сказав він.

Макрон звернувся до уряду та штабу збройних сил з проханням підготувати пропозиції до травня щодо можливості навчання молодих добровольців у збройних силах.

Президент зазначив, що важливо ефективно виявляти добровольців, навчати їх та бути готовими до мобілізації в разі потреби, щоб зміцнити армію як на території Франції, так і за її межами. Крім того, Макрон підкреслив необхідність мобілізації професійного резерву після сформованої армії для забезпечення підтримки та підкріплення.

Глава французької держави також наголосив, що Європі потрібне «стратегічне пробудження», щоб впоратися із загрозою, якщо США відійде від безпекових справ у Старому світі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили питання оборонної підтримки для України та питання розміщення світового контингенту партнерів в Україні