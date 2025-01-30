Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)

Рятувальна операція в Сумах після атаки БпЛА

РФ сьогодні вночі вбила в Сумах щонайменше двох людей

Внаслідок нічної атаки «Шахедів» на Суми загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки)», – йдеться в повідомленні.

❗️Суми: рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки).

Пошуково-рятувальні роботи тривають. pic.twitter.com/7VAciZZmJn January 30, 2025

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Моторошне відео😱



Суми відразу після удару. Жінка дивом залишилася жива. pic.twitter.com/iydZDecLDx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки.