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Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)
Рятувальна операція в Сумах після атаки БпЛА
фото: ДСНС

РФ сьогодні вночі вбила в Сумах щонайменше двох людей

Внаслідок нічної атаки «Шахедів» на Суми загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки)», – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів.

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Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео) фото 3
Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео) фото 4

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки.

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Теги: дрон Суми війна росія окупанти Україна

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