Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)
РФ сьогодні вночі вбила в Сумах щонайменше двох людей
Внаслідок нічної атаки «Шахедів» на Суми загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки)», – йдеться в повідомленні.
❗️Суми: рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки).— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Пошуково-рятувальні роботи тривають. pic.twitter.com/7VAciZZmJn
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Моторошне відео😱— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Суми відразу після удару. Жінка дивом залишилася жива. pic.twitter.com/iydZDecLDx
Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів.
На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки.
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