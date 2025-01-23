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Україна готує «чесний контракт» для мобілізації 18-річних – заступник Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готує «чесний контракт» для мобілізації 18-річних – заступник Єрмака
Влада вивчає нові способи залучення людей до війська
фото з відкритих джерел

Україна вивчає можливості залучення до війська людей віком 18-25 років, а також тих, хто має відстрочку

Українська влада завершує розробку реформи, яка мала б допомогти залучити до війська чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це заявив заступник керівника Офісу президента та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю Associated Press.

За словами Паліси, влада вивчає нові способи залучення людей до війська, оскільки нинішня система призову гальмує прогрес.

Однією з ініціатив є «чесний контракт» – план, розрахований здебільшого на людей віком 18-25 років, а також тих, хто має відстрочку. Він, мовляв, передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

Так, план, який зможе стати відповіддю на заклики від США знизити мобілізаційний вік, уже на завершальній стадії підготовки.

«Забезпечити командира підрозділу та контрактного солдата, встановити відкриті та професійні відносини між ними, а також окреслити чіткі межі, зрозумілі для обох. На мою думку, це є важливим для ефективного діалогу», – вважає він.

За словами заступника Єрмака, Україна має «величезний мобілізаційний ресурс», однак теперішній механізм призову не дозволяє використовувати цей потенціал на повну. Наразі Офіс президента разом із Кабінетом міністрів та Міністерством оборони аналізує, чому мобілізаційні зусилля виявилися недостатніми.

Нагадаємо, із 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний – обов'язковий для чоловіків. Водночас якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Як повідомлялося, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

До слова, президент Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік. Політик заявив, що понад 100 бригад на полі бою потребують доукомплектування технікою. Саме це, на його думку, має стати пріоритетом для міжнародних партнерів.

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Теги: армія війна мобілізація Офіс президента Павло Паліса

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