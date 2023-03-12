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Мучать нестерпні болі. Лікарі спрогнозували Саакашвілі страшний діагноз

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мучать нестерпні болі. Лікарі спрогнозували Саакашвілі страшний діагноз
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час відеозв'язку на судовому слуханні у Тбілісі, 1 лютого 2023
фото: Reuters

Адвокат Саакашвілі: «Він виглядає, як в'язень концтабору в нацистській Німеччині»

Ексрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, він увесь час відчуває нестерпний біль. Про це йдеться в його письмовому коментарі для Sky News.

Журналістам видання було відмовлено в доступі до лікарні, куди Саакашвілі перевели з в’язниці, але вони змогли передати запитання експрезиденту через його адвоката й отримали відповіді, написані від руки.

Відповіді Саакашвілі
Відповіді Саакашвілі
фото: Sky News

«Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз я важу 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність», – описав свій стан експрезидент.

Саакашвілі додав, що весь час лежить у ліжку, його кістки руйнуються, що викликає нестерпний біль.

Крім того, він стверджує, що його було отруєно.

Відповіді Саакашвілі
Відповіді Саакашвілі
фото: Sky News

Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе прокоментував Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

«Це жахлива картина. Він виглядає, як в'язень концтабору в нацистській Німеччині», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.

У лютому 2023 року Європарламент зажадав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі за «фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі» як «особисту вендетту».

Раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також він переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському.

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Теги: Грузія хвороба Михайло Саакашвілі

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