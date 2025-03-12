Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення за розтрату бюджетних коштів

Суд визнав винним грузинського політика в розтраті бюджетних грошей у великому розмірі

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказу».

Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафував на 300 тис. ларі.

Саакашвілі і Джанашія неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

Зараз експрезидент Грузії відбуває шестирічний термін. Його було засуджено у справах про помилування вбивць Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валері Гелашвілі.

Як відомо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, за даними слідства, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. У травні 2022 року через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели до приватної тбіліської клініки «Вівамед».

До слова, Саакашвілі програв у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) справу «Саакашвілі проти Грузії». Суд заявив, що немає підстав сумніватися в справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії.