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На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу

Валерія Димчук
glavcom.ua
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На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу
Микола Пущак офіційно повернувся на роботу
фото: Facebook/Микола Пущак

Заступник голови Солонківської селищної ради зачекав лише кілька місяців після обрання запобіжного заходу, після чого зміг повернутися на посаду

Перший заступник голови Солонківської сільської ради Микола Пущак, якого затримали на хабарі у вересні минулого року, повернувся до виконання службових обов’язків. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

20 вересня 2024 року, через два дні після того, як Пущака затримали і провели обшуки у його помешканні, суд обрав йому запобіжний захід. Окрім тримання під вартою із можливістю внесення застави, його відсторонили від посади. Пущак швидко сплатив заставу у 242 тисячі гривень, однак на роботу не міг повернутися.

Згодом прокуратура наполягла на подовженні відсторонення, аргументуючи це ризиком тиску на свідків та можливістю фальсифікації доказів. Однак суддя Галицького районного суду Людмила Мироненко не побачила підстав для продовження обмежень, зазначивши, що під час досудового розслідування чиновник не виявляв спроб вплинути на свідків чи докази. 15 січня суд відмовив у клопотанні прокурора, і шлях до повернення Пущака на роботу був відкритий.

Вже у січні на сайті Солонківської сільради Пущак знову значився як перший заступник голови. І ось нині Пущак зробив допис у мережі, у якому оголосив про своє повернення на роботу.

«До праці з новими силами, енергією та ідеями! Повертаюся до роботи з ще більшим бажанням працювати для спільного результату!», – написав Пущак.

На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу фото 1
скриншот допису Миколи Пущака

Нагадаємо, за даними правоохоронців, на початку 2024 року директор ТзОВ «Мет Груп Захід» Юрій Ліуш звернувся до Солонківської сільради за дозволом на поділ орендованої земельної ділянки. Після відмови він зустрівся з першим заступником голови сільради Миколою Пущаком, який запропонував позитивне рішення в обмін на хабар – спочатку 318 тис. грн, а згодом 4000 доларів. Гроші мали бути передані у два транші: 2000 доларів під час подання документів і решта – після ухвалення рішення.

Ліуш повідомив про вимоги Пущака поліції. І вже під наглядом правоохоронців передав посадовцю гроші так, як просив Пущак. А 18 вересня до хабарника прийшли з обшуками, під час яких слідчі вилучили 20,6 тис. доларів, 316,7 тис. грн та телефони. Самого Пущака затримали того ж дня.

Раніше стало відомо, як працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК.

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Теги: суд хабар Львів Україна поліція

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