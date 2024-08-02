Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі

Сторона звинувачення аргументувала свої вимоги тим, що політик, який уже майже три роки залишається ув'язненим, може вплинути на свідків, знищити докази або вчинити новий злочин

Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді ув'язнення для експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Адвокати назвали це рішення абсурдним і політично вмотивованим, враховуючи, що Саакашвілі вже перебуває в ув'язненні.Про це повідомляють Грузинські ЗМІ.

Суддя Михайло Джинджолія задовольнив клопотання прокуратури. Сторона звинувачення аргументувала свої вимоги тим, що політик, який уже майже три роки залишається ув'язненим, може вплинути на свідків, знищити докази або вчинити новий злочин. Суд визнав, що такі побоювання обґрунтовані.

Адвокати Саакашвілі назвали це рішення правовим абсурдом, дурістю та політичним замовленням. Вони вимагали відведення судді, проте їхнє клопотання відхилили.

«Чим обґрунтовується те, що Саакашвілі вплине на свідків? Ви знаєте, що він поміщений до клініки «Вівамед» . Підкличе з балкона чи доручить адвокатам? Це зробить медперсонал чи охорона? Він сховається в палаті чи що? На рівні здорового глузду, як можна сказати таке, коли людині відбувати ще три роки?» –обурювався на процесі адвокат Бека Басілая.

Пізніше він пояснив журналістам, що, відповідно до встановленої практики, у Грузії не застосовують запобіжний захід для громадян, які вже перебувають в ув'язненні.

«Вони бояться звільнення Михайла Саакашвілі від покарання і тепер додатково зажадали нового політично вмотивованого важеля… Такі дурниці важко знайти не лише у правовому просторі, а й на побутовому рівні» , — каже юрист.

Басілая припустив, що у правлячій «Грузинській мрії" вирішили «підстрахуватися" перед ухваленням закону про амністію. Хоча в партії влада запевняла, що амністія не торкнеться Саакашвілі, поки що остаточно неясно, на які статті вона пошириться.

Як повідомлялося, 25 січня група спеціалістів відвідала клініку «Вівамед» для оцінки стану здоров’я Михайла Саакашвілі. Згідно з висновком медичного консиліуму, стан здоров'я ув’язненого політика покращується.

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі.

У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, яке, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією.

У травні 2022 року через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели до приватної тбіліської клініки «Вівамед» . Він залишається там досі.