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Суд у справі про вбивство Фаріон. Обвинувачений прибув на засідання в бронежилеті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Суд у справі про вбивство Фаріон. Обвинувачений прибув на засідання в бронежилеті
скриншот відео з телеграм-каналу «Говорить Великий Львів»

У розмові з журналістами Зінченко різко засудив доньку мовознавиці за вимагання 15 млн грн

Сьогодні, 13 лютого, у Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко прибув до зали суду у бронежилеті та касці, адже під час попереднього засідання його адвокат клопотав про посилення охорони підсудного. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на трансляцію засідання.

Зінченко прибув до зали суду в бронежилеті
Зінченко прибув до зали суду в бронежилеті
скриншот трансляції

У розмові з журналістами Зінченко різко засудив доньку мовознавиці за вимагання 15 млн грн, які Софія Особа до копійки планує віддати на ЗСУ. Підсудний попросив у Софії Особи пояснити, скільки мала коштувати її поїздка з дітьми на море, яку донька мовознавиці планувала напередодні вбивства матері.

Раніше адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик підготувала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Нагадаємо, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого. У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

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Теги: суд кримінал Львів Ірина Фаріон

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