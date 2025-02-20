У штаті Нью-Йорк відбувається масштабний страйк у в'язницях

Губернатор Хокул заявила про розгортання нацгвардії у штаті Нью-Йорк через страйк працівників виправних установ

Через страйк працівників в'язниць влада штату Нью-Йорк приступила до розгортання національної гвардії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Associated Press.

Губернатор Кеті Хокул зазначила, що провела зустріч із лідерами профспілки працівників виправних установ для термінового вирішення ситуації.

За словами представників профспілки, станом на ранок середи у 30 в'язницях штату пройшли пікети та страйки співробітників виправних установ.

«Я наказую всім, хто бере участь у цих незаконних страйках, негайно припинити ці дії. Для забезпечення дотримання закону вже розпочато судові розгляди», – заявила губернатор.

«Ми зустрічалися і продовжуватимемо зустрічатися з керівництвом профспілки, щоб вирішити ситуацію. Але якщо її не буде дозволено, я направлю національну гвардію, щоб забезпечити безпеку цих об'єктів. Вони вже розгорнуті та готові стабілізувати ситуацію», – заявила Хокул.

Страйки співробітників в'язниць тривають у Нью-Йорку вже третій день. Тюремники відмовилися виходити на зміни у 30 із 42 в'язниць штату. Страйкуючі скаржаться на важкі умови праці. Уточнюється, що співробітники виправних установ протестують через відмову підвищення заробітної плати, посилення обшуків відвідувачів в'язниці та скасування нещодавніх тюремних реформ, що обмежують одиночне утримання у камерах. Страйкуючі працівнии можуть бути оштрафовані або до них можуть бути застосовані інші санкції.

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