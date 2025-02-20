Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У штаті Нью-Йорк відбувається масштабний страйк у в'язницях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У штаті Нью-Йорк відбувається масштабний страйк у в'язницях
Національна гвардія направлена ​​до в'язниці Оберн, оскільки страйк працівників виправних установ тривають
фото: syracuse.com

Губернатор Хокул заявила про розгортання нацгвардії у штаті Нью-Йорк через страйк працівників виправних установ 

Через страйк працівників в'язниць влада штату Нью-Йорк приступила до розгортання національної гвардії. Про це  інформує «Главком» із посиланням на Associated Press.

Губернатор Кеті Хокул зазначила, що провела зустріч із лідерами профспілки працівників виправних установ для термінового вирішення ситуації.

За словами представників профспілки, станом на ранок середи у 30 в'язницях штату пройшли пікети та страйки співробітників виправних установ.

«Я наказую всім, хто бере участь у цих незаконних страйках, негайно припинити ці дії. Для забезпечення дотримання закону вже розпочато судові розгляди», – заявила губернатор.

«Ми зустрічалися і продовжуватимемо зустрічатися з керівництвом профспілки, щоб вирішити ситуацію. Але якщо її не буде дозволено, я направлю національну гвардію, щоб забезпечити безпеку цих об'єктів. Вони вже розгорнуті та готові стабілізувати ситуацію», – заявила Хокул.

Страйки співробітників в'язниць тривають у Нью-Йорку вже третій день. Тюремники відмовилися виходити на зміни у 30 із 42 в'язниць штату. Страйкуючі скаржаться на важкі умови праці. Уточнюється, що співробітники виправних установ протестують через відмову підвищення заробітної плати, посилення обшуків відвідувачів в'язниці та скасування нещодавніх тюремних реформ, що обмежують одиночне утримання у камерах. Страйкуючі працівнии можуть бути оштрафовані або до них можуть бути застосовані інші санкції.

Нагадаємо, кожен п'ятий американець зараз купує більше товарів, ніж зазвичай. Все через занепокоєння з приводу введених президентом Дональдом Трампом мит.  На питання про вплив запланованих Трампом мит на їх великі закупівлі 22% опитаних заявили, що мита мали великий вплив, а 30% – що вплинуть, але вони поки не знають, наскільки сильний. 

Читайте також:

Теги: США в'язниця страйк влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«З початку грузино-абхазької війни минуло понад 30 років, але Грузія досі не спромоглася створити гідні умови життя для всіх вимушених переселенців»
Пекло вимушеного переселенця. Чому грузинський досвід неприпустимий
2 лютого, 11:01
Аеропорт у столиці Рому хоче стати прикладом використання альтернативної енергетики
В аеропорту Риму запрацювала найбільша в Європі сонячна електростанція
23 сiчня, 09:30
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
22 сiчня, 18:12
Трамп пообіцяв домогтися відплати як ключової обіцянки своєї передвиборчої кампанії
У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN
28 сiчня, 03:28
Артіс Пабрікс назвав Дональда Трампа непередбачуваним політиком
Ексміністр оборони Латвії пояснив, що засвідчить справжню силу Трампа
4 лютого, 17:55
Інвестиції у золото як ніколи актуальні
Ціна на золото впритул наблизилась до психологічного максимуму
11 лютого, 11:34
Через численні скарги влада заборонила йому перебувати в столиці Італії
Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму
16 лютого, 03:51
Кирило Дмитрієв заявив, що переговорники США поки не дають прямих обіцянок зі своїми російськими колегами
Представник Росії та команда Трампа вже зустрілися у Саудівській Аравії
18 лютого, 08:14
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
18 лютого, 10:55

Соціум

Стамбул накрило снігопадом: школи закрито, на дорогах багатокілометрові затори
Стамбул накрило снігопадом: школи закрито, на дорогах багатокілометрові затори
В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією
В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією
У штаті Нью-Йорк відбувається масштабний страйк у в'язницях
У штаті Нью-Йорк відбувається масштабний страйк у в'язницях
Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні
Трамп зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні
Майбутнє у пустелі: Саудівська Аравія будує 170-кілометровий мегаполіс
Майбутнє у пустелі: Саудівська Аравія будує 170-кілометровий мегаполіс
Американці запасаються їжею та ліками, побоюючись нових податків Трампа
Американці запасаються їжею та ліками, побоюючись нових податків Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
46K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
26K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
21K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
19K
На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua