Міністр юстиції Франції хоче припинити розваги для тих, хто сидить у в'язниці

Міністр юстиції Франції обурився, що ув'язненим у в'язниці на День святого Валентина робили масаж та дарували подарунки

Голова Мін'юсту Франції Жеральд Дарманен 17 лютого відвідав в'язницю у французькій комуні Конде-сюр-Сарту. Як пише газета Le Figaro, він був обурений, дізнавшись, що на 14 лютого для ув'язнених організували сеанси масажу і, навіть, подарували подарунки – крем для догляду за шкірою.

За даними газети La Dépêche, яка оприлюднила цю інформацію, приблизно двадцять ув'язнених місцевого пенітенціарного центру Тулуз-Сейсс отримали у подарунок сеанси масажу обличчя і засоби догляду за шкірою від місцевої установи. Це викликало обурення насамперед серед наглядачів установи – за словами представника профспілки, тижнем раніше серед ув'язнених влаштовували вечір народних танців, а наступного тижня обіцяли провести семінар із йоги.

«Не може бути мови про проведення розважальних заходів. Це шокує усіх наших співгромадян, і це глибоко шокувало мене, коли я дізнався, що ця безкоштовна діяльність, яка була запропонована на місцевому рівні, була схвалена», – заявив Жеральд Дарманен.

Міністр юстиції оголосив 17 лютого, що він наказав припинити всі «розважальні заходи» після скандалу із подарунками у в'язниці Тулуз-Сейсс.

За даними газети, найближчим часом міністр підготує новий циркуляр, який серйозно обмежує спектр рекреаційних заходів для ув'язнених. Зокрема, він планує заборонити все, що не пов'язане зі здобуттям ув'язненими освіти, вивчення французької мови, а також здобуттям професії та проведенням спортивних змагань.

Видання Le Figaro також повідомляє, що це не перший такий випадок у Франції, що сколихнув пенітенціарну систему. У 2022 році блогер організував у дворі в'язниці Френ змагання між ув'язненими та наглядачами змагання, що включали заїзд на гоночних картах, біг з перешкодами та конкурси в басейні. Після публікації на YouTube відеоролик із конкурсами викликав гостру негативну реакцію, особливо після того, коли з'ясувалося, що серед тих, хто розважався, були в'язні, які вчинили тяжкі злочини.

До слова, Франція продовжує підтримувати вступ України до НАТО, вважаючи це найнадійнішою гарантією її безпеки. Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.