Болгарський суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси на парламентських виборах

Конституційний суд Болгарії ухвалив рішення після перевірки виборчої документації на понад 1,7 тис. дільницях

Конституційний суд Болгарії зобов'язав Центральну виборчу комісію країни перерахувати голоси на останніх парламентських виборах у жовтні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Конституційний суд країни.

Суд посилається на аудит даних з понад 2,2 тис. виборчих дільниць – це 17% від загальної кількості дільниць. На майже половині з проаналізованих дільниць була змінена кількість чинних голосів, поданих за списки кандидатів. На третині із зазначеної кількості дільниць обсяги визнаних недійсними бюлетенів не відповідав фактичним результатам аудиту.

Конституційний суд зобовʼязав Центрвиборчком повністю перерахувати всі бюлетені та голоси і встановити нові результати.

Лише після того, як ЦВК здійснить перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, суд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними і щодо яких саме народних депутатів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Болгарії після обробки 100% протоколів оголосила остаточні результати проведених 27 жовтня 2024 року дострокових парламентських виборів у країні.

Явка виборців на вчорашніх виборах склала приблизно 38,94% за підсумками всіх протоколів. Загалом проголосувало 2 570 639 громадян. Це означає зростання явки більш, ніж на 4% порівняно з попередніми достроковими парламентськими виборами 9 червня.

Як відомо, низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Передостаннє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській GERB, реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ» не вдалося зібрати більшість.