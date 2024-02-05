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Салліван: Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Салліван: Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України
Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Посилаючись на «небезпечні обставини, в яких нині перебуває Ізраїль», Майк Джонсон оголосив про підготовку окремого законопроєкту

Президент США Джо Байден не підтримає законопроєкт, який запропонували республіканці в Палаті представників та стосується надання допомоги Ізраїлю без урахування потреб України. Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS

Посилаючись на «небезпечні обставини, в яких нині перебуває Ізраїль», спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон у суботу оголосив про підготовку окремого законопроєкту щодо надання допомоги цій країні без урахування підтримки України. Він має намір поставити документ на голосування цього тижня.

Відповідаючи на запитання, чи підпише президент такий законопроєкт, якщо він ляже на його стіл, Салліван назвав такий крок республіканців «вивертом» (ploy).

«Ми вважаємо, що це виверт. І ми бачимо, що цей виверт з боку Палати представників не є серйозним зусиллям, спрямованим на розв’язання проблем національної безпеки, з якими стикається Америка», – сказав радник Байдена.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.   

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Теги: законопроєкт радник Сенат США президент Курт Волкер фінансування українці Ізраїль

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