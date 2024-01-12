Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи

Найвищу держнагороду для іноземців раніше отримував Борис Джонсон

За особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи. Про це повідомив прес-центр Офісу Президента, а на сайті ОП з'явився відповідний Указ.

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«Хай ця державна нагорода України, орден Свободи, який відзначає тебе, Ріші, твої зусилля, твою роботу, буде відзнакою і для всього британського народу – надійного захисника свободи», – сказав Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що Україна ніколи не залишиться на самоті у справедливій боротьбі за своє майбутнє. За його словами, приклад України став натхненням для народу Великої Британії.

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Раніше повідомлялося, що вперше за 30 років «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії.

Нагадуємо, Британія очолить коаліцію морської безпеки.