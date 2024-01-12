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Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи
фото: president.gov.ua

Найвищу держнагороду для іноземців раніше отримував Борис Джонсон

За особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи. Про це повідомив прес-центр Офісу Президента, а на сайті ОП з'явився відповідний Указ.

«Хай ця державна нагорода України, орден Свободи, який відзначає тебе, Ріші, твої зусилля, твою роботу, буде відзнакою і для всього британського народу – надійного захисника свободи», – сказав Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що Україна ніколи не залишиться на самоті у справедливій боротьбі за своє майбутнє. За його словами, приклад України став натхненням для народу Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що вперше за 30 років «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії.

Нагадуємо, Британія очолить коаліцію морської безпеки.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент Борис Джонсон орден Ріші Сунак

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