Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі: подробиці

Дуда заявив, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом

16 січня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

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Під час зустрічі лідери двох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії, яка проходила в Українському домі у Давосі.

«Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час», – зазначив Дуда.

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За його словами, вже за кілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск. Дуда додав, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом.

Також Дуда зазначив, що поява нової держави НАТО між Росією та Польщею зміцнить безпеку її країни. Він підкреслив, що Україна потребує потужної підтримки Заходу, зокрема в плані озброєння.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, сьогодні, 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. Під час якого він назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовжень конфліктів у світі, пояснив чим загрожує заморожування війни та закликав приєднатися до української формули миру.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу, російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються. За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються.

Глава України зазначив, що покласти край російському диктатору Володимиру Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники. Вони є шансом для всього світу.