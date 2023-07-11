Саміт НАТО: Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським

У ході переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО

Лідери обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників Україні

Білий дім офіційно підтвердив зустріч президента США Джо Байдена із українськм президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня під час саміту НАТО. Про це повідомив радник президента з національної безпеки США Джейк Салліван.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завтра Байден зустрінеться із Зеленським і вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію», – заявив він.

Крім того, за словами Саллівана, завтра буде перше засідання Ради Україна – НАТО, де обговорять надання нового пакету допомоги, довгострокові потреби України та розширення взаємодії між Україною та НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Союзники, як зазначив радник, також обговорять майбутнє членство України в НАТО.

«Як казав Байден, якщо Україну прийняти зараз, то це залучить НАТО до війни з Росією. Крім цього, Україні ще необхідно провести деякі реформи. Але союзники дадуть спільний позитивний сигнал про членство України в Альянсі», – додав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Байден запланував зустріч із Зеленським на саміті НАТО. За словами офіційного представника Білого дому та двох людей, знайомих із планами Байдена, на полях саміту НАТО у нього відбудуться цього тижня відразу дві знакові зустрічі.

У ході переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який може отримати Київ у Вільнюсі. Натомість Україна поки що не підтвердила жодних планів Зеленського на зустріч із лідером США. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом. Запланована зустріч Байдена з Ердоганом у вівторок відбудеться після того, як президент Туреччини погодився пізно ввечері у понеділок прийняти заявку Швеції стати 32-м членом НАТО. Анкара більше року блокувала приєднання Швеції, стверджуючи, що Стокгольм надто зближується з курдами, яких Анкара вважає терористами.