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Саміт НАТО: Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт НАТО: Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським
У ході переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО
фото: Офіс президента

Лідери обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників Україні

Білий дім офіційно підтвердив зустріч президента США Джо Байдена із українськм президентом Володимиром Зеленським у середу, 12 липня під час саміту НАТО. Про це повідомив радник президента з національної безпеки США Джейк Салліван.

«Завтра Байден зустрінеться із Зеленським і вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію», – заявив він.

Крім того, за словами Саллівана, завтра буде перше засідання Ради Україна – НАТО, де обговорять надання нового пакету допомоги, довгострокові потреби України та розширення взаємодії між Україною та НАТО.

Союзники, як зазначив радник, також обговорять майбутнє членство України в НАТО.

«Як казав Байден, якщо Україну прийняти зараз, то це залучить НАТО до війни з Росією. Крім цього, Україні ще необхідно провести деякі реформи. Але союзники дадуть спільний позитивний сигнал про членство України в Альянсі», – додав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Байден запланував зустріч із Зеленським на саміті НАТО. За словами офіційного представника Білого дому та двох людей, знайомих із планами Байдена, на полях саміту НАТО у нього відбудуться цього тижня відразу дві знакові зустрічі.

У ході переговорів Байден має намір спробувати переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод та значні гарантії безпеки від США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який може отримати Київ у Вільнюсі. Натомість Україна поки що не підтвердила жодних планів Зеленського на зустріч із лідером США. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня. 

А сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом. Запланована зустріч Байдена з Ердоганом у вівторок відбудеться після того, як президент Туреччини погодився пізно ввечері у понеділок прийняти заявку Швеції стати 32-м членом НАТО. Анкара більше року блокувала приєднання Швеції, стверджуючи, що Стокгольм надто зближується з курдами, яких Анкара вважає терористами.

Теги: Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Україна президент радник

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