Головна Країна Політика
search button user button menu button

Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)
Володимир Зеленський подякував Данії за новий оборонний пакет
фото: Офіс президента

«Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу»

Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій», – розпочав він.

На Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ.

«Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання», – зазначив Зеленський.

Президент подякував Данії та особисто пані премʼєр-міністру Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування.

«Провів сьогодні й кілька змістовних підготовчих нарад – як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики. Це робота заради розширення миру через розширення наших безпекових можливостей, наших альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції нашої держави чітко визначені, усі наші посадовці знають, що робити», – продовжив глава держави.

Згадав Зеленський і про першу річницю звільнення Зміїного від російських окупантів.

«Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного. Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати», – каже він.

Глава держави зазначив, що завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу. Він подякував усім, хто звільнив Зміїний: ГУР, який разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави, провів цю операцію. Головному управлінню розвідки та спецпідрозділу «Альфа» СБУ, Військово-морським силам й армійській авіації Командування Сухопутних військ, авіації Повітряних Сил і прикордонникам. 

«І завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці «Альфи» СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять Вічна памʼять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: ЗСУ війна окупанти Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі поки немає
Зеленський наказав посилити кордон із Білоруссю. ЗСУ повідомили, чи є загроза
Сьогодні, 17:57
Україна стежить за ситуацією в Білорусі
Загроза з Білорусі. Зеленський дав наказ Залужному
Сьогодні, 14:59
Встановлення українського прапору на острові Зміїний
Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного
Сьогодні, 18:28

Політика

Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)
Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)
НАЗК склало протокол на Суркіса
НАЗК склало протокол на Суркіса
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи
Кабмін визначився з новою очільницею АРМА
Кабмін визначився з новою очільницею АРМА
СБУ проти депутата з партії Порошенка. Політик та його адвокат оприлюднили деталі справи
СБУ проти депутата з партії Порошенка. Політик та його адвокат оприлюднили деталі справи
Уряд сьогодні спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає
Уряд сьогодні спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
33K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
32K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
28K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
16K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
9475
Генштаб повідомив, чим ворог атакував Україну вночі

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту