Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)

«Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу»

Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій», – розпочав він.

На Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ.

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«Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання», – зазначив Зеленський.

Президент подякував Данії та особисто пані премʼєр-міністру Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування.

«Провів сьогодні й кілька змістовних підготовчих нарад – як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики. Це робота заради розширення миру через розширення наших безпекових можливостей, наших альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції нашої держави чітко визначені, усі наші посадовці знають, що робити», – продовжив глава держави.

Згадав Зеленський і про першу річницю звільнення Зміїного від російських окупантів.

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«Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного. Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати», – каже він.

Глава держави зазначив, що завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу. Він подякував усім, хто звільнив Зміїний: ГУР, який разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави, провів цю операцію. Головному управлінню розвідки та спецпідрозділу «Альфа» СБУ, Військово-морським силам й армійській авіації Командування Сухопутних військ, авіації Повітряних Сил і прикордонникам.

«І завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці «Альфи» СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять Вічна памʼять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.