Молдова може стати членом ЄС, попри придністровський конфлікт – Боррель

Боррель: «Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров'ям»

За словами глави Борреля, Молдова може стати членом ЄС навіть з придністровським конфліктом

Республіка Молдова може стати членом ЄС, маючи на своїй території безперервний придністровський конфлікт. Це може відбутися за прикладом Кіпру. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, під час прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства, який проходить 1 червня в Молдові, передає кореспондент «Главкому».

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«Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров'ям. Кіпр став членом Європейського Союзу з територіальною проблемою. Так само може і Молдова», – сказав Жозеп Боррель.

Однак Боррель підкреслив, що Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.

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«Європейська воля цього уряду і цього народу та їхній європейський шлях є чіткими. Молдова є країною-кандидатом, і тепер вони повинні впроваджувати реформи», – додав Верховний представник ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові.

До слова, президентка Молдови Майя Санду зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти.

Лідерка Молдови обговорила також із Зеленським двосторонні відносини, спільні проєкти та спільне європейське майбутнє.