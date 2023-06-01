Саміт у Молдові. Санду зробила заяву стосовно відносин із Україною

Санду закликала інвестувати в Україну та Молдову й підтримувати демократії в обох країнах.

Президентка Молдови обговорила з Зеленським двосторонні відносини, спільні проєкти та спільне європейське майбутнє

Президентка Молдови Майя Санду зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Лідерка Молдови обговорила також із Зеленським двосторонні відносини, спільні проєкти та спільне європейське майбутнє. «Україна забезпечує Молдові безпеку сьогодні і Молдова поважає незалежність та територіальну цілісність України визнану на міжнародному рівні», – сказала Санду.

Також вона закликала інвестувати в Україну та Молдову й підтримувати демократії в обох країнах.

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Нагадаємо, Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео). Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції.

«Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни.