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Саміт у Молдові. Санду зробила заяву стосовно відносин із Україною

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Саміт у Молдові. Санду зробила заяву стосовно відносин із Україною
Санду закликала інвестувати в Україну та Молдову й підтримувати демократії в обох країнах.
фото: скрін із відео

Президентка Молдови обговорила з Зеленським двосторонні відносини, спільні проєкти та спільне європейське майбутнє

Президентка Молдови Майя Санду зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Лідерка Молдови обговорила також із Зеленським двосторонні відносини, спільні проєкти та спільне європейське майбутнє. «Україна забезпечує Молдові безпеку сьогодні і Молдова поважає незалежність та територіальну цілісність України визнану на міжнародному рівні», – сказала Санду.

Також вона закликала інвестувати в Україну та Молдову й підтримувати демократії в обох країнах.

Нагадаємо, Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео). Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції.

«Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни.

Теги: Україна Володимир Зеленський Майя Санду Молдова

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