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    Політика

    Лавров образився на Молдову за підтримку санкцій

    Лавров засмутився через позицію Молдови - Лавров образився на Молдову за підтримку санкцій
    Лавров засмутився через позицію Молдови
    фото з відкритих джерел

    Молдова буде солідарна з ЄС

    Молдова підтримає нові санкції Європейського союзу (ЄС) проти Росії – до цього країну зобов'язує отриманий нещодавно статус кандидата на вступ до ЄС. Про це заявив речник парламенту республіки Ігор Гросу.

    «Молдова буде солідарна з ЄС, наш статус і європейські прагнення зобов'язують до солідарності», – заявив Гросу.

    Спікер наголосив, що санкції Євросоюзу покликані зупинити військові дії, припинити вбивство людей та сісти за стіл переговорів. «Ми хочемо всіма дипломатичними методами досягти цього», – додав він.

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що влада Молдови намагається добитися «скасування всього російського» за прикладом України. Про це він сказав в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії, цитує Лаврова російське агентство ТАРС.

    «На жаль, зараз у Молдові намагаються зробити таке ж (як в Україні. – ред.) скасування всього російського. Президент (Мая Санду) підписала закон про те, що жодних новин з Росії більше в Молдові не буде. Це сумно», – сказав Лавров.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Раніше Молдова оштрафувала російських пропагандистів за брехню.

    Також Лавров заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН та Україною.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти санкції Молдова ООН війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Лавров образився на Молдову за підтримку санкцій