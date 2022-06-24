Лавров образився на Молдову за підтримку санкцій

Молдова буде солідарна з ЄС

Молдова підтримає нові санкції Європейського союзу (ЄС) проти Росії – до цього країну зобов'язує отриманий нещодавно статус кандидата на вступ до ЄС. Про це заявив речник парламенту республіки Ігор Гросу.

«Молдова буде солідарна з ЄС, наш статус і європейські прагнення зобов'язують до солідарності», – заявив Гросу.

Спікер наголосив, що санкції Євросоюзу покликані зупинити військові дії, припинити вбивство людей та сісти за стіл переговорів. «Ми хочемо всіма дипломатичними методами досягти цього», – додав він.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що влада Молдови намагається добитися «скасування всього російського» за прикладом України. Про це він сказав в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії, цитує Лаврова російське агентство ТАРС.

«На жаль, зараз у Молдові намагаються зробити таке ж (як в Україні. – ред.) скасування всього російського. Президент (Мая Санду) підписала закон про те, що жодних новин з Росії більше в Молдові не буде. Це сумно», – сказав Лавров.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Раніше Молдова оштрафувала російських пропагандистів за брехню.

Також Лавров заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН та Україною.