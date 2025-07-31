Безпілотники атакували підприємство, яке виготовляє засоби зв’язку для окупантів

«Радіозавод» є важливим підприємством російського військово-промислового комплексу РФ

Безпілотники атакували місто Пенза, де розташований радіозавод, який виготовляє засоби зв’язку для окупаційних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ. Мова про мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення, модернізовані командно-штабні машини на базі бронетехніки.

Повідомлялося, що внаслідок ураження на обʼєкті сталися пожежі. Тим часом російській губернатор Олег Мельниченко стверджує, що жертв і руйнувань нібито немає. При цьому місцева влада обмежила роботу мобільного інтернету поблизу місця атаки.

Як відомо, АТ «Радіозавод» входить до холдингової компанії «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех». Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шістьох загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.

До слова, у ніч на 31 липня російські загарбники атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах.