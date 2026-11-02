Союзники США побоюються, що Трамп посилить тиск на НАТО – Politico

Європейські союзники побоюються перегляду політики США щодо Альянсу після виборів до Конгресу

У разі поразки республіканців на виборах до Конгресу президент США може скоротити американську військову присутність у Європі та фінансування Альянсу

Європейські союзники США побоюються, що президент Дональд Трамп може посилити тиск на НАТО, якщо Республіканська партія зазнає поразки на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Серед можливих наслідків – виведення тисяч американських військових із Європи та скорочення фінансування Альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Politico, опублікований NCIJ Network.

За словами п'ятьох дипломатів НАТО, європейські країни готуються до несприятливого сценарію після американських виборів. Союзники припускають, що втрата республіканцями контролю над Конгресом може спонукати Трампа активніше використовувати свої повноваження у зовнішній політиці.

Дипломати пояснюють це тим, що демократична більшість зможе обмежувати внутрішньополітичні ініціативи президента, тоді як у питаннях оборони та міжнародних відносин він матиме більше свободи дій.

«Зазвичай президенти наприкінці свого терміну поєднують накопичене роздратування із зовнішньополітичними авантюрами», – зазначив один із високопоставлених європейських посадовців у сфері оборони.

Він додав, що критика НАТО, схоже, залишається сталою частиною політичних поглядів Трампа.

Найбільше занепокоєння викликає запланований на грудень перегляд чисельності американських військ у Європі. За словами трьох дипломатів, у разі політичних обмежень усередині США Трамп може розширити масштаби виведення військовослужбовців, щоб мобілізувати власних прихильників.

Крім того, співрозмовники видання допускають скорочення внесків Вашингтона до спільного бюджету НАТО, обмеження програми PURL, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України, а також подальше зближення США з Росією.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску припустила, що Білий дім може пов'язати збереження американської військової присутності в Європі з підтримкою союзниками запропонованого Вашингтоном мирного врегулювання війни в Україні.

На її думку, існує ризик, що питання американських військ, підтримки України та європейської безпеки стануть частиною ширших домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним.

Водночас американське законодавство передбачає мінімальну чисельність військового контингенту США в Європі на рівні 76 тис. осіб. Однак експерти сумніваються, що це гарантовано стримає адміністрацію від масштабного скорочення присутності.

Старша наукова співробітниця аналітичного центру Defense Priorities Дженніфер Кавана зазначила, що європейським країнам буде особливо складно компенсувати втрату американських можливостей у сфері протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, розвідки, дозаправлення літаків та логістики.

Водночас не всі представники Альянсу поділяють песимістичні прогнози. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович нагадав, що припущення про можливий вихід США з НАТО лунають регулярно, однак досі цього не сталося.

У Білому домі, коментуючи ситуацію, наголосили на внеску Трампа у збільшення оборонних витрат союзників. Зокрема, адміністрація президента послалася на домовленості щодо підвищення оборонних видатків країн НАТО до 5% ВВП до 2035 року.

У НАТО та Пентагоні на запити Politico щодо можливого скорочення американської військової присутності не відповіли.

Раніше «Главком» повідомляв про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі. За даними NBC News, Пентагон розглядав сценарії виведення до 40 тис. військовослужбовців. Європейські союзники висловлювали занепокоєння через можливе послаблення оборонних можливостей НАТО.

Також «Главком» писав про підготовку Пентагоном чотирьох сценаріїв подальшої присутності військ США в Європі. Американське оборонне відомство мало представити рекомендації щодо чисельності контингенту та його розміщення.