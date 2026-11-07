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Поразка республіканців різко обвалила ціни на нафту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Поразка республіканців різко обвалила ціни на нафту
Якщо Вашингтон і Тегеран домовляться про припинення бойових дій, експорт нафти з регіону може зрости
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Марка Brent пережила найглибше тижневе падіння з часів пандемії, але загроза нових атак на Близькому Сході стримує ринок від подальшого зниження

Світові ціни на нафту зазнали різкого тижневого падіння після перемоги демократів на проміжних виборах у США. Інвестори сподіваються, що втрата республіканцями контролю над Конгресом підштовхне адміністрацію Дональда Трампа до деескалації війни з Іраном і відновлення постачання сировини з Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За підсумками торгів у п’ятницю, 6 листопада, ф’ючерси на нафту марки Brent закрилися на рівні $98,32 за барель. За день ціна майже не змінилася – зросла лише на 0,03%. Американська нафта WTI подорожчала на 0,34% – до $90,83 за барель. Обидві марки частково відіграли попередні втрати, однак завершили тиждень із суттєвим зниженням.

Видання оцінювало тижневе падіння безперервного контракту Brent приблизно у 17%. За такою методикою це найрізкіше зниження з початку пандемії COVID-19 та найбільше в абсолютному вимірі за даними LSEG, які ведуться з 1988 року. Водночас порівняння цін закриття конкретних ф’ючерсних контрактів за тиждень показує зниження приблизно на 13,3%. Різниця пов’язана з методикою розрахунку та зміною контрактів.

Чому вибори у США вплинули на вартість нафти

3 листопада Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу США – Сенаті та Палаті представників. Республіканці Дональда Трампа втратили контроль над законодавчою владою. Результати голосування стали сигналом для нафтового ринку: інвестори почали закладати у вартість сировини ймовірність послаблення воєнного протистояння з Іраном.

Якщо Вашингтон і Тегеран домовляться про припинення бойових дій, експорт нафти з регіону може зрости. До початку конфлікту ризики перебоїв із постачанням підштовхували котирування вгору. Тепер частина цієї надбавки, пов’язаної з воєнною небезпекою, зникає.

На початку тижня ринок уже відреагував на політичні зміни різким здешевленням сировини. У середу, 4 листопада, Brent втратила 8,7% і коштувала $94,62 за барель. Американська WTI подешевшала на 8,3% – до $88,12. Обидва показники стали найнижчими з 31 серпня.

Трамп знову заговорив про можливі удари по Ірану

Наприкінці тижня котирування частково відновилися після нової заяви президента США. Дональд Трамп повідомив, що невдовзі обиратиме між продовженням переговорів про мирну угоду з Іраном і знищенням того, що залишилося від іранських можливостей. Ці слова посилили побоювання щодо нового загострення конфлікту та перебоїв із постачанням нафти.

Додаткову напруженість створюють атаки на судна в Перській затоці та Ормузькій протоці. Британська служба морської безпеки UKMTO повідомляла про кілька інцидентів із суднами протягом тижня. За її даними, кількість нападів на кораблі, які перевозять нафту, залишається близькою до рекордного рівня. Одне з повідомлень стосувалося вибуху на судні 5 листопада, внаслідок якого загинув моряк. 

Ормузька протока має стратегічне значення для світового енергетичного ринку: через неї проходять значні обсяги нафти з країн Перської затоки. Будь-які обмеження судноплавства на цьому маршруті створюють ризик скорочення пропозиції та нового стрибка цін. Тому навіть на тлі очікувань дипломатичного врегулювання інвестори продовжують стежити за безпекою морських перевезень.

Надлишок пропозиції та слабший попит тиснуть на ринок

На здешевлення нафти впливають не лише політичні події. Reuters звертає увагу на ознаки можливого надлишку пропозиції та послаблення попиту. Зокрема, премії за близькосхідну нафту на фізичному ринку повернулися до рівнів, які спостерігалися до початку війни. Це свідчить про зменшення побоювань щодо дефіциту сировини.

Ще одним чинником стала ситуація в економіці США. Сильний звіт про зайнятість посилив побоювання, що Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки. Жорсткіша монетарна політика здатна стримувати економічну активність і попит на енергоносії.

Нафтовий ринок опинився між двома протилежними чинниками. Очікування завершення війни з Іраном і збільшення експорту тиснуть на котирування вниз. Водночас атаки на танкери та невизначеність щодо подальших дій Вашингтона не дозволяють інвесторам повністю відкинути ризик нового дефіциту постачання.

Нагадаємо, після перемоги демократів на проміжних виборах у США Дональд Трамп опинився перед новими політичними обмеженнями. «Главком» раніше писав, що адміністрація президента може зіткнутися з внутрішнім розколом через війну з Іраном.

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Теги: нафта вибори експорт Іран Дональд Трамп ринок біржа Вашингтон

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