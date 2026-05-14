Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Це був сьомий раз цього року, коли колеги президента Дональда Трампа, республіканці, у Сенаті блокували подібні резолюції

У середу, 13 травня, республіканська більшість у Сенаті США всьоме за цей рік відхилила спробу демократів обмежити право президента Дональда Трампа вести війну в Ірані без прямої згоди законодавців. Попри блокування, прихильники резолюції наблизилися до її прийняття: до демократичного табору приєднався вже третій представник Республіканської партії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Голосування завершилося з результатом 50 проти 49. Для просування законопроєкту, запропонованого сенатором Джеффом Мерклі, демократам не вистачило лише кількох голосів.

Поділ відбувся переважно за партійною ознакою, проте з цікавими винятками. Троє республіканців підтримали обмеження повноважень Трампа: Ренд Пол (Кентуккі), Сьюзен Коллінз (Мен) та Ліза Мурковскі (Аляска), а один демократ, Джон Феттерман (Пенсільванія), навпаки, став на бік республіканців, проголосувавши за блокування документа.

Центральним моментом дискусії є Закон про воєнні повноваження 1973 року. Згідно з ним, президент має лише 60 днів на ведення бойових дій без санкції Конгресу. Цей термін сплив ще 1 травня.

Трамп і Білий дім стверджують, що закон більше не застосовується, оскільки чинне припинення вогню нібито «зупинило» конфлікт. Проте демократи називають це маніпуляцією. Вони наголошують, що війна триває у формі взаємних блокад: США блокують іранські порти, а Іран перекриває Ормузьку протоку, здійснюючи атаки на американські танкери.

«Припинення воєнних дій не відбулося. Обидві сторони продовжують бойові дії, тому 60-денний термін не може бути призупинений», – заявив сенатор Мерклі.

Представники Демократичної партії наголошують, що згідно з Конституцією лише Конгрес має право оголошувати війну. Вони звинувачують Трампа у втягуванні країни в довготривалий конфлікт без чіткого плану перемоги.

Демократи в Сенаті та Палаті представників налаштовані на виснажливу політичну боротьбу: вони планують вносити аналогічні резолюції щотижня, доки адміністрація президента не звернеться за офіційним дозволом до законодавців або доки війна не буде припинена.

Республіканці та адміністрація Трампа наполягають, що дії головнокомандувача є цілком законними. На їхню думку, президент має повне право віддавати накази про обмежені військові операції для захисту безпеки Сполучених Штатів. Опоненти демократів також закидають їм суто політичну мотивацію, заявляючи, що ці резолюції є лише інструментом партійної боротьби проти чинного президента.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. 

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

До слова, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

