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Сенат США зобов'язав Трампа вивести війська з іранського конфлікту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сенат США зобов'язав Трампа вивести війська з іранського конфлікту
Попри символічну вагу, документ має суттєве юридичне обмеження
фото з відкритих джерел

Чотири республіканці приєдналися до демократів – це вже десяте голосування з початку року

Сенат США 50 голосами проти 48 ухвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа вивести американські війська з конфлікту з Іраном. Це стало відчутним викликом Трампу і сигналом, що війна не має підтримки в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як пройшло голосування

За резолюцію проголосували четверо сенаторів-республіканців – Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Єдиним демократом, який виступив проти, став Джон Феттерман.

Палата представників ухвалила той самий захід раніше цього місяця – 215 голосами проти 208. Тоді четверо республіканців також підтримали резолюцію і одразу наразилися на гнів президента. Трамп назвав їх «Позерами» у дописі в Truth Social, а їхні дії – «непатріотичними».

Це вже десята спроба в Сенаті обмежити воєнні повноваження президента стосовно Ірану з початку року. Кампанія демократів поступово здобуває дедалі більшу підтримку серед республіканців, що дратує президента.

Чому резолюція не є законом

Проте документ має важливий юридичний нюанс. Оскільки йдеться про одночасну резолюцію обох палат, вона не потребує підпису президента і не має сили закону. Трамп не може накласти на неї вето, але й формально виконувати її не зобов'язаний.

Помічник демократів у Палаті представників заявив CNN, що вони вважають цей захід обов'язковим до виконання, однак юридичні питання доведеться з'ясовувати окремо. 

Навіщо голосувати, якщо немає сили закону

Сенатор-демократ Тім Кейн пояснив логіку: навіть після того як США досягли угоди з Іраном і тривають переговори, Конгрес має убезпечитися від нової ескалації. «Якщо ми справді перебуваємо в періоді певної стабільності – давайте не дозволяти всьому знову початися без участі Конгресу в цьому рішенні», – сказав він журналістам минулого тижня.

Республіканські лідери, зокрема лідер більшості в Сенаті Джон Тун, вважають ці зусилля марною тратою часу. Навіть якби резолюція мала силу закону, Трамп міг би накласти на неї вето – а щоб його подолати, потрібні дві третини голосів в обох палатах, яких у демократів немає. 

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще у травні Сенат уперше ухвалив резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану – це стало першою великою поразкою президента у цьому питанні. До того Сенат сім разів поспіль відхиляв аналогічні ініціативи. Раніше Палата представників також підтримала обмеження воєнних повноважень президента щодо Ірану.

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Теги: Іран війна Дональд Трамп Сенат США Вашингтон переговори обмеження

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