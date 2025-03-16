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Сенатор Грем пригрозив Путіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сенатор Грем пригрозив Путіну
Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня, заявив Грем
фото з відкритих джерел

Сенатор висловив сподівання, що Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів

Американський президент Дональд Трамп спробує переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення перемир'я Україною. Однак, якщо глава Кремля намагатиметься обдурити Трампа, він про це пошкодує. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Журналістка запитала, чи є у сенатора Грема підстави вважати, що президент Трамп підпише закон для накладення додаткових санкцій на Росію, адже Трамп ще не застосував серйозних санкцій до цієї країни. На це Грем відповів, що, ймовірно, Трамп чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець президента США Стів Віткофф.

«Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема – це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону», – пояснив він.

Водночас сенатор висловив сподівання, що Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

«Сподіваюся, що президент Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я і знайти рішення, яке буде вигідне для обох країн, щоб зупинити вбивства. Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп. Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує», – підкреслив Грем.

Раніше Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні. 

Нагадаємо, у той час, коли тривають активні обговорення 30-денного перемир'я і завершення війни, розпочатої Росією, Україна позначила низку «червоних ліній» для будь-якої мирної угоди з Путіним.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня.

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

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Теги: перемир'я Стів Віткофф обмін президент Україна закон Дональд Трамп путін

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