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Болгарський парламент ухвалив декларацію про заборону відправки військ в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Болгарський парламент ухвалив декларацію про заборону відправки військ в Україну
Спроби включити формулювання, що засуджує вторгнення Росії в Україну, були відхилені
фото з відкритих джерел

Декларація передбачає заборону на участь збройних сил Болгарії у військових операціях на території України

Сьогодні, 21 лютого, парламент Болгарії ухвалив декларацію. Згідно з документом, болгарські військові не братимуть участі в операціях в Україні. Виняток – зобов’язання країни в рамках НАТО, ЄС, ООН та ОБСЄ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Ухвалена декларація закликає до дипломатичного вирішення конфлікту. У ній не міститься прямого засудження дій РФ проти України.

Зазначається, що спроби включити формулювання, що засуджує війну, були відхилені. Так само не було ухвалено пропозицію про вилучення посилань на зобов’язання Болгарії щодо НАТО та ЄС.

Під час парламентських дебатів депутат із проросійської партії Відродження Ангел Георгієв стверджував, що в декларації залишається можливість відправки болгарських військових в Україну. Однак Станіслав Балабанов із партії Є такий народ запевнив, що в «без офіційного запиту ради міністрів роль парламенту полягала в тому, щоб забезпечити інституційну гарантію через декларацію».

Нагадаємо, президент України заявив, що до складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська Сполучених Штатів

Як повідомлялося, США прагнуть, щоб після припинення вогню мир в Україні забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн, зокрема Китаю та Бразилії.

До слова, президент Болгарії Румен Радев вкотре виступив із антиукраїнською і проросійською заявою. Під час виступу на Софійському економічному форумі він піддав критиці український контрнаступ в 2023 році, звинувативши Україну і її європейський партнерів в загибелі сотні тисяч осіб.

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Теги: Болгарія парламент армія миротворці Україна

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