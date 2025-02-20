Пєсков вирішив підтримати антиукраїнські заяви Трампа

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»

Прессекретар Путіна звинуватив Зеленського у нібито «недозволених висловлюваннях на адресу глав інших держав»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков дав пресконференцію, на якій відреагував на низку антиукраїнських заяв очільника США Дональда Трампа та погодився з деякими з них. Про це повідомляють російські медіа.

Так, Пєсков заявив, що Кремль погоджується із новою адміністрацією США в тому, що «врегулювання в Україні має йти переважно мирними засобами». Речник диктатора також підтримав тезу Трампа стосовно того, нібито «Зеленський не знає, на що витрачалися гроші США». Пєсков заявив, що Києву нібито подобається «утриманство і безконтрольне використання західних коштів».

Також прессекретар звинуватив Зеленського у нібито «недозволених висловлюваннях на адресу глав інших держав».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидент погодився з словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Голос Америки».