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США повідомили, коли Трамп поспілкується з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США повідомили, коли Трамп поспілкується з Путіним
Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня, заявив Віткофф
фото з відкритих джерел

Путін зрозумів філософію президента США Дональда Трампа і хоче завершення війни, вважає Стів Віткофф

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня. Як інформує «Главком», про це радник Трампа повідомив в інтерв’ю для CNN.

«Я сподіваюся, що дзвінок між обома президентами відбудеться наступного тижня», – заявив радник.

Віткофф також зазначив, що Путін зрозумів філософію президента США Дональда Трампа і хоче завершення війни.

«Дивіться, я не хочу вкладати слова в уста президента Путіна, але я вважаю, він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Путін хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Зеленський хоче бачити кінець цьому. Я вважаю, що для цього є конкретні умови на місцях», – зазначив спецпредставник.

Нагадаємо, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні. 

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. 

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

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Теги: росія радник президент путін розвідка Стів Віткофф США

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