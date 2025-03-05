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Охорона вивела із залу конгресмена Гріна, який переривав виступ Трампа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Охорона вивела із залу конгресмена Гріна, який переривав виступ Трампа (відео)
Під час промови Трампа перед Конгресом США Грін підвівся і почав перебивати виступ вигуками
фото: AP

Грін заявив, що працює над імпічментом Трампу

Під час виступу президента США Дональда Трампа у Капітолії конгресмена Ела Гріна, який у 2017 році закликав до імпічменту Трампа, вивели із зали за недотримання порядку. Про це передає «Главком» з посиланням на трансляцію виступу.

Під час промови Трампа перед Конгресом США Грін підвівся і почав перебивати виступ вигуками. Після цього представники Республіканської партії почали скандувати на підтримку президента. Спікер Палати представників Майк Джонсон наказав охороні вивести Гріна із залу.

Згодом Грін сказав журналістам, що він виступає проти можливого скорочення програм, таких як Social Security та Medicare. Та додав, що працює над імпічментом Трампу.

Нагадаємо, Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.

До слова, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: Дональд Трамп США охорона відео Майк Джонсон

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