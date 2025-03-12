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Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Ворог атакував Київщину дронами
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники відзвітували про наслідки нічної атаки на Київщину

Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БпЛА у Фастівському районі Київщини загорівся меблевий магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу на площі 500 м² ліквідовано о 04:46.

Також повідомляється, що внаслідок атаки у Фастівському районі горів приватний будинок.

А в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загорання ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

У Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Шахед влучив в одне із складських приміщень.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

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Теги: дрон Київщина війна окупанти росія Україна

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