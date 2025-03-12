Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Рятувальники відзвітували про наслідки нічної атаки на Київщину
Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БпЛА у Фастівському районі Київщини загорівся меблевий магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу на площі 500 м² ліквідовано о 04:46.
Також повідомляється, що внаслідок атаки у Фастівському районі горів приватний будинок.
А в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загорання ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання на інфраструктурних об'єктах.
У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.
У Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Шахед влучив в одне із складських приміщень.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.
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