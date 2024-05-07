Бельгія повідомила, чому передумала їхати до Путіна на «інавгурацію»
Бельгія заявляла, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля
Бельгія вирішила не бути представленою на церемонії «інавгурації» диктатора РФ Володимира Путіна. Таким чином країна підтримала більшість держав-членів Європейського Союзу та Європейської служби зовнішньої дії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Бельгії на запит «Радіо Свободи».
Бельгійське відомство зазначило, що країна «хоче підтримувати нормальні дипломатичні відносини з Росією».
«Однак Бельгія поділяє позицію Європейського союзу щодо президентських виборів у середині березня, яку висловив верховний представник Жозеп Боррель у своїй заяві від 18 березня. Тому Бельгія бажала ще раз підтвердити цю позицію, утримавшись від будь-якого офіційного представництва на церемонії інавгурації. Бельгія разом із Європейським Союзом і його партнерами продовжуватиме підтримувати російське громадянське суспільство, правозахисників і незалежні ЗМІ як у Росії, так і за її межами», – відзначає бельгійське зовнішньополітичне відомство.
Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії проходила п'ята за останню чверть століття так звана церемонія «інавгурації» Володимира Путіна. Церемонія відбудеться опівдні у Великому Кремлівському палаці. Так само сьогодні уряд Росії піде у відставку.
Як повідомлялося, на так званій «інавгурації» російського диктатора Володимира Путіна були присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.
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