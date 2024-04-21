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У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.
фото: Збройні сили Литви

Розпочалися спільні литовсько-польські міжнародні навчання Narsus Grifonas 2024

У Сувальський коридор (Przesmyk suwalski) зайшли підрозділи військ Литви та Польщі. У операції з навчання та захисту території Сувальського коридору бере участь 1,5 тисячі солдатів і офіцерів збройних сил країн та 200 одиниць техніки, повідомляють Збройні сили Литви.

Спільні литовсько-польські міжнародні навчання Narsus Grifonas 2024 («Хоробрий грифон») спрямовані на «відпрацювання сценаріїв оборони на підступах до «Сувальського коридору» за двостороннім планом «Орша» Литви та Польщі.

Головною метою навчань, організованих бригадою піхоти «Жемайтія», є відпрацювання здатності штабу бригади та підпорядкованих підрозділів планувати та проводити оборонні військові операції у взаємодії з союзниками по НАТО», – повідомляють Збройні сили Литви.

У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації фото 1

У навчаннях беруть також участь окрім Литви, військова поліція, військово-медична служба, ППО, ВПС, інженерні батальйони. Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.

У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації фото 2

Навчання відбуваються за підтримки винищувачів військ союзників, які виконують місію патрулювання в країнах Балтії.

У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації фото 3

У січні цього року повідомлялось, що Польща та Литва проведуть спільні військові навчання для посилення оборони Сувальського коридору на випадок ймовірної агресії Росії. ініціювали ці навчання Збройні Сили Литви.

У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації фото 4

Росія неодноразово заявляла, що розглядає так званий «Сувальський коридор» – територію між Білорусією, на кордоні Литви і Польщі, як потенційно «цікаву» для РФ територію, що дасть змогу сполучити анексовану РФ територію Калінінградської області. Калінінградська область, де розташовано перейменоване Росією місто Кенігсберг, ще у 1996 році мала бути позбавлена окупації СРСР за Потсдамським договором. Проте Радянський Союз і Росія цієї обіцянки не виконали.

Теги: росія Польща військові навчання військові Литва навчання поліція місто

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