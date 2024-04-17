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Росіяни масово пересідають на старі автівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни масово пересідають на старі автівки
Через брак грошей росіяни відмовляються від планів поміняти машину
фото з відкритих джерел

Ціни на нові автівки у Росії зараз настільки високі, що багатьом вже не по кишені

Подорожчання та дефіцит автомобілів змушують росіян дедалі частіше пересідати на вживані машини. Ринок автомобілів з пробігом у березні відновив зростання – за місяць було продано 502 100 автомобілів, на чверть більше, ніж у лютому, а позначку півмільйона було перевищено вперше за півроку, пише The Moscow Times.

До цього продаж вживаних автомобілів падав сім місяців поспіль після піку, досягнутого в липні 2023 р. Тоді імпортери намагалися завезти до Росії якнайбільше машин перед підвищенням утилізаційного збору. З 1 серпня цей платіж зріс у кілька разів.

В цілому ж ринок автомобілів з пробігом перестав зростати навесні 2023 р. На той час налагодилися постачання нових автомобілів після катастрофічного обвалу 2022 р. А наприкінці 2023 р. посилилися умови для сплати пільгового утильзбору на автомобілі для особистих потреб — його перестали застосовувати для автомобілів, ввезених та розмитнених до Євразійського союзу юридичними особами, навіть якщо потім у Росію машина ввозилася фізособою.

Ціни на нові автівки у Росії зараз настільки високі - їхня середня вартість впритул наблизилася до 3,4 млн рублів - що багатьом вже не по кишені. Тому багато хто відмовляється від планів поміняти машину на нову — середній термін володіння іномаркою масового сегмента за минулий рік зріс із 6,4 до 6,8 року і продовжує зростати.

Нагадаємо, країна-агресор виявилась не здатною самостійно подолати яєчну кризу, спричинену рекордним зростанням вартості популярного продукту. Туреччина вирішила допомогти, і заразом підзаробити на поставках яєць росіянам. Сьогодні через пункт пропуску «Яраг-Казмаляр» ввезено першу партію яйця харчового з Туреччини в кількості 19,36 тонни (316,8 тис штук) для подальшої реалізації на території Росії. Россільгоспнагляд раніше видав дозвіл на ввезення яєць понад 20 турецьким підприємствам. З 1 січня РФ обнулила мито на ввезення курячих яєць, цей захід діятиме до 30 червня 2024 року. Влада Кремля очікує, що це дозволить ввезти 1,2 млрд. штук яєць і стабілізувати різко зрослі ціни на них.

До слова, росіян пропонують виселити з мегаполісів у невеликі поселення з малоповерховою забудовою. Таким чином російські експерти хочуть вирішити демографічну проблему і підвищити народжуваність.

«Місця в Росії багато, і там, далеко від міської суєти, але поряд з батьками та родичами, росіяни повернуться до традиційних цінностей і сім'ї стануть багатодітними», – заявив професор Андрій Мілехін.

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На думку Мілехіна, збільшенню кількості багатодітних сімей заважають міста. Він заявив, що через щільну забудову там дефіцит «квадратних метрів на людину».

Мілехін зазначив, що росіянам необхідно замислитися над «стратегічною деурбанізацією». На його думку, треба розширити будівництво малоповерхових і приватних будинків на позаміських територіях та стимулювати їх придбання великими сім'ями.

 

Теги: машини ринок росіяни росія

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