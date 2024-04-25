Головна Світ Політика
search button user button menu button

Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу
Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя.

Розкішний спосіб життя затриманого на два місяці заступника міністра оборони Шойгу Тимура Іванова погано поєднується із закликом Путіна створити «еліту» з учасників війни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Іванову пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме в отриманні хабара у великому розмірі. Деякі правопорушення, передбачені статтею 290, караються позбавленням волі на строк до 15 років.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимира Путіна поінформовано про арешт. Іванов заперечує будь-які правопорушення. Поінформовано також міністра оборони Сергія Шойгу. Іванов був віце-прем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу був губернатором Московської області. Тому цілком імовірно, що він має давні зв'язки з Шойгу, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя. У декларації про доходи за 2018 рік нібито зазначено, що Іванову належало 22 автомобілі.

«Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв «спеціальної військової операції». Справа Іванова - найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова», - зазначали у міноборони Британії.

Раніше американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Теги: розвідка арешт скандал британська розвідка Дмитро Пєсков Сергій Шойгу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До повномасштабного вторгнення Іван Попович мав свій проєкт «На гостину до Івана Поповича»
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль
23 квiтня, 09:56
Підрозділ було створено заступником голови державної Думи РФ з оборони Дмитром Сабліним
Кремль створив підрозділ для VIP-персон подалі від фронту – британська розвідка
22 квiтня, 12:28
Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився щодо пропозиції Макрона про перемир’я на період Олімпійських ігор
Макрон запропонував світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Кремль відповів
17 квiтня, 03:32
Армія у Польщі залучає фахівців ІТ-галузі та операторів безпілотників
Міноборони Польщі масово залучає до армії фахівців однієї професії
16 квiтня, 09:19
Росія вирішила за допомогою Fpv-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України
Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС
9 квiтня, 17:20
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що питання «гаванського синдрому» продовжать комплексно вивчати відповідні служби
Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ
1 квiтня, 22:49
Однією з важливих особливостей Taurus є здатність літати дуже низько, що робить її непомітною для радарів чи інших засобів розвідки
Виробництво ракет Taurus у Німеччині призупинено: названо причину
31 березня, 20:40
Сирський запевнив, що у полон потрапили лише 25 бійців ЗСУ
Сирський розповів, скільки українських військових потрапило в полон під час виходу з Авдіївки
30 березня, 23:34
Бурцева писала для видання Baltnews, яке є частиною медіагрупи «Росія сьогодні»
Правоохоронці Естонії арештували російську пропагандистку
28 березня, 05:51

Політика

Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу
Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу
Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з Росією – Bloomberg
Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з Росією – Bloomberg
Шойгу відреагував на арешт свого заступника за хабарництво
Шойгу відреагував на арешт свого заступника за хабарництво
«Пекін вже не претендує на нейтралітет»: США звинуватили Китай у підтримці агресії РФ
«Пекін вже не претендує на нейтралітет»: США звинуватили Китай у підтримці агресії РФ
РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни в Україні: Німеччина розкрила плани Путіна
РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни в Україні: Німеччина розкрила плани Путіна
Американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу
Американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
51K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
41K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
16K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
12K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua