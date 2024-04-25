Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу

За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя.

Розкішний спосіб життя затриманого на два місяці заступника міністра оборони Шойгу Тимура Іванова погано поєднується із закликом Путіна створити «еліту» з учасників війни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Іванову пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме в отриманні хабара у великому розмірі. Деякі правопорушення, передбачені статтею 290, караються позбавленням волі на строк до 15 років.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимира Путіна поінформовано про арешт. Іванов заперечує будь-які правопорушення. Поінформовано також міністра оборони Сергія Шойгу. Іванов був віце-прем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу був губернатором Московської області. Тому цілком імовірно, що він має давні зв'язки з Шойгу, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя. У декларації про доходи за 2018 рік нібито зазначено, що Іванову належало 22 автомобілі.

«Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв «спеціальної військової операції». Справа Іванова - найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова», - зазначали у міноборони Британії.

Раніше американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.